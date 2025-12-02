吳申梅嫁香港總裁3年爆嚴重衝突！「遭尪趕回台北」 她怒奔機場買機票返台

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

吳申梅成立「喜上梅梢」娛樂，升級CEO後，推出首支新單曲〈外家〉，「外家」一般是閩南語所說的「娘家」，也就是嫁出去女兒的後盾和支柱，這首歌不但唱給每位新嫁娘的娘家、也泛指每位遊子心心念念的故鄉和老家，不但很有意義，更直入人心，該曲被視為是吳申梅遠嫁香港三年的揪心之作，也更是她入行10年的里程碑作品。

吳申梅成立新公司推出新歌〈外家〉。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

說到「外家」的意義時，吳申梅更分享了自己婚姻生活中最真實的一段感受。她笑說自己剛嫁到香港不久，有次夫妻倆一起迎接網購平台寄來的貨物，一拆開卻發現內容完全不對，疑似被寄到別人的訂單。吳申梅直覺就說：「都拆開看、清點一下才知道有沒有錯啊！」但任職香港科技旅遊業高層的夫婿Eric，則認為既然不是自己的東西，就不應該拆，兩人意見相左，當場卡住、爭執升溫。爭到最後，Eric 一氣之下說出：「你這麼想拆，那你帶回台北拆好了！」結果吳申梅越想越氣，竟真的衝動到立刻直奔赤臘角機場，決定飛回台灣找媽媽討拍，雖然Eric立刻飛車趕往機場，但等他到時，吳申梅已買好機票入關，完全來不及攔人。

吳申梅透露曾與老公Eric發生嚴重衝突。（圖／喜上梅梢提供）

吳申梅坦言，她第一時間的氣其實消了一半，但也意識到之所以那麼衝動，是因為心裡真的太想念台灣的媽媽、太需要「外家」的力量。回到台灣後，她一股腦向母親訴苦，沒想到媽媽卻溫柔安撫，「這沒什麼好生氣的，休息一下，讓媽媽陪你，氣消了就回香港吧。」那一句話直接把她的委屈融化得乾乾淨淨，她深受媽媽的溫柔教導感動，也在那一刻更明白：「外家是永遠不會拒絕她的地方，是只要哭著回去、永遠會被抱住的港口。」而Eric也同樣心急，立刻調整會議、追飛到台灣，把她帶回香港。經過這次事件，兩人反而更懂得磨合，感情升溫得如膠似漆，身邊朋友看了都直誇：「太恩愛了！」

