吳申梅平安夜也在工作！跨夜錄影不喊苦 秒飛泰國合體香港總裁尪

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

吳申梅於日前推出全新單曲〈外家〉，上線短短兩週成績亮眼，YouTube點閱數正式突破百萬大關，讓她又驚又喜，直呼是出道十年來的重要里程碑，她也特別感謝參與MV演出的亮哲與呂俍慧姊姊，三人攜手締造這項亮眼佳績。2025年即將結束，吳申梅將出現在雲林西螺的跨年晚會「2026花生蛇馬速 金馬來跳舞」，與「台灣濱崎步」王彩樺一同與粉絲們跨年。

吳申梅推出的歌曲〈外家〉MV，受到好評。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅坦言，沒想到〈外家〉這首歌會引起如此大的共鳴，也因此特別有感，「這首歌對我來說，是出道10年來的一個代表作。」她更將作品視為自己遠嫁香港、為人妻三年來的心情總結，她更參與了詞、曲創作。事業大爆發的她，近期蠟燭三頭燒，在平安夜仍投入錄製中視《綜藝一級棒》，還跨夜錄到聖誕節當天，但一點也不喊苦，隔天就甜蜜蜜飛泰國、與香港老公Eric合體，特別在曼谷補過聖誕節，一起享用聖誕大餐，感情甜蜜，好好地放鬆一下。

吳申梅工作再忙，也不忘要與老公甜蜜蜜。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

隨著〈外家〉MV突破百萬點閱，老公Eric也特地飛回台灣陪伴吳申梅一起慶祝，兩人還一起前往台北小巨蛋欣賞李聖傑演唱會，被不少粉絲認出、合影，幸福氛圍藏都藏不住。此外，為了歡慶MV大破百萬，吳申梅昨（27）日也開直播，感謝粉絲一路以來的支持，她先前曾在社群敲碗表示，只要MV破百萬就要舉辦抽獎活動，如今也在直播中兌現承諾。

