吳申梅成立「喜上梅梢」娛樂 推新單曲〈外家〉

記者王丹荷／綜合報導

吳申梅成立「喜上梅梢」娛樂，升級CEO將推出首支新單曲〈外家〉，「外家」一般是閩南語所說的「娘家」，也就是嫁出去女兒的後盾和支柱，這首歌唱給每位新嫁娘的娘家、也泛指每位遊子心心念念的故鄉和老家，她希望透過自己的歌聲，能讓所有聽到的人都被這份家的力量包圍，不管身在海內外、也不論奔波在哪座城市，都能在〈外家〉裡找到被愛、被牽掛的安定感，讓思念變成力量，溫暖地繼續前行。

談起「外家」的意義時，吳申梅分享婚姻生活中最真實的1段感受。她笑說自己剛嫁到香港不久，有次夫妻倆一起迎接網購平台寄來的貨物，一拆開卻發現內容完全不對，疑似被寄到別人的訂單，她直覺就說：「都拆開看、清點一下才知道有沒有錯啊！」但任職香港科技旅遊業高層的夫婿Eric則認為既然不是自己的東西，就不應該拆，2人意見相左，當場卡住、爭執升溫。

廣告 廣告

爭到最後，Eric一氣之下說出：「妳這麼想拆，那妳帶回臺北拆好了！」結果吳申梅愈想愈氣，真的衝動到立刻直奔赤臘角機場，決定飛回臺灣找媽媽討拍。雖然Eric立刻飛車趕往機場，但等他到時，吳申梅已買好機票入關，完全來不及攔人。

吳申梅坦言，她第一時間的氣其實消了一半，但也意識到之所以那麼衝動，是因為心裡真的太想念臺灣的媽媽、太需要「外家」的力量。回臺灣後她一股腦向母親訴苦，媽媽則溫柔安撫，「這沒什麼好生氣的，休息一下，讓媽媽陪妳，氣消了就回香港吧。」那一句話直接把她的委屈融化得乾乾淨淨。

她深受媽媽的溫柔教導感動，也在那一刻更明白：「外家」是永遠不會拒絕她的地方，是只要哭著回去、永遠會被抱住的港口。而Eric也同樣心急，立刻調整會議追飛到臺灣，把她帶回香港。經過這次事件，2人反而更懂得磨合，感情升溫得如膠似漆，身邊朋友看了都直誇：「太恩愛了！」

也因為這段深刻經驗，更讓〈外家〉這首歌於吳申梅心中，有了格外沈甸甸的重量：那是媽媽的溫柔、娘家的力量，也是每個身在異鄉的人最柔軟卻最堅定的港口。這首作品期望陪伴每一位遠離家鄉的親人，也提醒著：無論身在何方，家永遠是最溫暖的牽絆。無論風雨孤單、夜深人靜，「外家」總在那裡，燈不滅、人不忘，永遠為你留1盞照亮方向的燈。