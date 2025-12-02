吳申梅才結婚就大吵架！買機票直接飛回台灣 老公追到機場一切都來不及

記者鄭尹翔／台北報導

「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）近期宣布成立「喜上梅梢」娛樂，升格 CEO 的首支新單曲〈外家〉也將於 12 月 10 日正式發布。歌曲以「外家」象徵娘家與故鄉的力量，不僅獻給新嫁娘，也代表所有離鄉遊子最思念的依靠。而這首歌背後，更藏著吳申梅婚後最真實、最揪心的一段故事——她竟在和老公吵架後，衝動直接飛回台灣娘家。

吳申梅分享，自己剛嫁到香港不久，有次與老公 Eric 收到貨物卻發現內容物不符。她習慣確認、清點商品，但從事科技旅遊業、個性嚴謹的 Eric 則認為「不是自己的東西不該拆」。兩人因此爭吵，最後 Eric 脫口一句：「你這麼想拆，那你帶回台北拆好了！」讓她氣到忍不住落淚。越想越委屈的她，竟真的打包行李、直奔赤臘角機場，買了最近一班飛往台北的機票。雖然 Eric 隨後飛車趕往機場，但她已經入關，完全攔不住。

廣告 廣告

吳申梅推出新歌。（圖／喜上梅梢娛樂 提供）

吳申梅推出新歌。（圖／喜上梅梢娛樂 提供）

回到台灣後，吳申梅向媽媽傾訴所有委屈，沒想到媽媽卻溫柔回應：「這沒什麼好生氣的，休息一下，媽媽陪你，氣消了就回香港吧。」一句話讓她情緒瞬間崩解，也更深刻體會「外家」永遠是最安全、最不被拒絕的地方。而得知她飛回台灣後，Eric 立刻調整所有行程，隔天追飛到台灣，把她帶回香港。這次事件也成為兩人婚姻磨合的重要時刻，感情反而更升溫，被朋友直誇「越吵越恩愛」。

這段親身經歷，也成為新歌〈外家〉最深層的情感來源。歌曲延續吳申梅出道作〈思念無罪〉的鄉愁底色，再由陳東賢、余國光與編曲 Terence Teo 聯手打造，以細膩筆觸描繪「娘家」作為心靈避風港的重量——不論人在異地奮鬥或遠嫁他鄉，「外家」始終是那盞永不熄滅、等待孩子回家的燈。吳申梅希望透過歌聲，給每位思念家鄉、渴望依靠的人一份力量，「無論你在哪裡，都能在〈外家〉找回被愛與被牽掛的感覺。」

更多三立新聞網報導

獨家／祈錦鈅露面合體陳任佑！證實倆人關係 惺惺相惜彼此慘痛遭遇

獨家／祈錦鈅離婚後首度露面！親吐分開原因 一度短暫同居沒搬走

于朦朧真的被虐待！貼身工作人員不忍證實 目睹當場被拖行毆打

于朦朧驗出11種病毒反應！疑被逼做人體實驗當白老鼠 死前暴瘦剩50公斤

