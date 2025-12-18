吳申梅找亮哲演老公！告白羞說欣賞他很久 《冒險王》一路追到舞台劇

記者鄭尹翔／台北報導

「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）推出最新單曲〈外家〉，MV 日前正式上線便迅速引發熱議，除了生活感十足的畫面與細膩情緒鋪陳外，其中一幕「一口吞下傳說中肥豬肉」的真實演出，更成為觀眾與工作人員口中最難忘的名場面。該支 MV 由甫奪下 2025 世界閩南語金曲頒獎盛典暨海峽兩岸閩南語音樂大賽「最佳 MV」的齋藤良導演掌鏡，以自然、不說教的方式描繪婚姻日常。

〈外家〉MV 中，亮哲飾演吳申梅的老公角色，兩人因生活摩擦產生冷戰，吳申梅一氣之下回到娘家。亮哲選擇用行動代替爭辯，私下與岳母溝通、取得娘家鑰匙，親手準備一桌晚餐，等待太太回家，用最樸實的方式完成和解。整體故事沒有激烈衝突，卻處處是許多家庭熟悉的生活片段。

拍攝過程中，最讓現場難忘的，正是那塊「視覺效果滿分」的肥豬肉。劇情設定中，亮哲夾起一大塊肥肉放進吳申梅碗裡，導演並未要求她真的吃下，但吳申梅為了追求真實感，選擇直接一口吞下。鏡頭 rolling 的瞬間，全場安靜兩秒後爆出驚呼，連工作人員都忍不住佩服她的敬業精神。事後大家反覆重播該畫面，還笑說她的表情看起來「不像為戲犧牲，反而像真的很享受」。

吳申梅邀請亮哲合作拍MV。（圖／豪記唱片提供）

吳申梅邀請亮哲合作拍MV。（圖／豪記唱片提供）

吳申梅笑說，當下心裡只閃過「真的好大塊」和「為藝術犧牲一次」兩個念頭，沒想到卻意外成為 MV 中最真實、也最無法複製的一幕。她也分享，這次拍攝讓她有種「不像在拍 MV，而是回到自己家」的感覺，許多情緒與互動，其實就像平時和老公相處的模樣，自然發生、毫不造作。

亮哲則表示，〈外家〉的重點不在戲劇張力，而是夫妻之間那種不好意思開口、卻願意為彼此跨出一步的溫柔。他也特別提到吳申梅在細節上的投入，尤其那一口真的把肥豬肉吃下去的瞬間，讓整支 MV 多了一個完全真實、無法設計的生活畫面。

透過齋藤良導演細膩的鏡頭語言，〈外家〉把回娘家、廚房轉角的巧遇、一桌家常菜等日常場景，轉化成動人的情感片刻。而吳申梅「為 MV 一口吞下傳說中肥豬肉」的敬業演出，也意外成為這支作品最具話題性的亮點，讓不少觀眾直呼：「這就是生活本身。」

