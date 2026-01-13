吳申梅揪富商總裁東京「3連發」 驚喜送18隻Crybaby超寵粉

吳申梅日前跟老公赴東京度假。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅（Gigi）去年底推出新歌〈外家〉，以嫁作人妻後的真實心情為創作核心，親自參與詞曲量身打造，歌曲推出後口碑持續發酵，深深打動不少樂迷的心。〈外家〉音樂錄影帶上線後，在 YouTube 迅速突破百萬點閱後，討論度持續升溫，竟在元旦後勇破200萬點閱，步步高陞，讓她喜上「梅」梢。

為了回饋一路支持的粉絲，吳申梅開心宣布抽出18名幸運粉絲，贈送她親自挑選、自己最喜歡的神秘禮物。日前謎底正式揭曉，她一口氣送出兩組、共18隻 Crybaby，而且是「飛天小女警」系列，十分用心。

廣告 廣告

在〈外家〉宣傳告一段落後，吳申梅日前也與科技業高層老公 Eric 飛往日本，一方面陪伴老公前往東京開會，夫唱婦隨、常伴左右；另一方面，她也把握空檔前往東京銀座治裝，為接下來的新單曲與新作品添購行頭。

吳申梅日前跟老公赴東京度假。（喜上梅梢娛樂提供）

此行她入住台場附近的飯店，趁著空檔走訪台場，意外看到人生第一次見到的自由女神像。她笑說，「我其實還沒去過紐約，卻先在東京看到自由女神」，覺得既新鮮又開心。此外，她也在台場摩天輪下方發現一間名為 ZEPP TOKYO的 live house，覺得好興奮，立刻想到新莊的 ZEPP TAIPEI，她並悄悄許下心願，希望有一天能站上 ZEPP的舞台開唱，與粉絲近距離相見歡。

行程再忙，美食也不能少，吳申梅此趟日本行直接解鎖「牛舌三連發」，短短三天就吃了三次，直呼心滿意足、能量補好補滿。隨著〈外家〉持續發燒、新單曲也即將公布，她也準備帶著滿滿狀態回到台北，迎接下一波音樂作品與舞台挑戰。

更多中時新聞網報導

MLB》小熊進補 換來火球男卡布雷拉

防濫訴 教師解聘排除匿名檢舉

許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物