吳申梅揭露真實婚姻生活 遠嫁香港3年「口是心非」超糗

【緯來新聞網】吳申梅將推出2025壓軸單曲〈外家〉，今（6日）搶先曝光與在MV中扮母親的呂俍慧合照，兩人都是香港媳婦，最佩服前輩就是廣東話講得超標準，讓她自慚形穢，更抖出在香港餐廳曾因發音問題，導致想的跟說出口的不同，鬧過的語言糗事。

吳申梅（左）和呂俍慧飾演母女。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅和呂俍慧結緣於花蓮的慈善活動，相談甚歡之下，才發現原來彼此都是香港媳婦，加上媽媽「瑪莉姐」年紀和呂俍慧接近，本身也是她的戲迷，當下關係更親近。



「外家」就是台語的「娘家」，吳申梅不但唱給每位新嫁娘的娘家，也泛指每位遊子心心念念的故鄉和老家。該曲不僅是吳申梅參與詞、曲創作，更是她的真實婚姻生活寫照，被視為是遠嫁香港3年的揪心之作，也是入行10年的里程碑。

吳申梅真假媽媽合體，瑪莉姐（左起）、呂俍慧。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

嫁去香港3年，吳申梅粵語還是沒很輪轉，呂俍慧安慰她：「妳才嫁過去3年，有心學都不會慢。」其實她的聽力大概能懂八成，但口說只有兩成，「回台工作一陣子又會退步，一直在進退消長中」。



她分享某次在香港餐廳想向服務生要紙巾，結果遞過來的卻是一支湯匙，讓她當下愣住，但老公在旁大笑，經他解釋才知道，廣東話的湯匙叫「匙羹」，和「紙巾」發音類似，加上她的台灣口音，讓店員誤會，「真的超好笑，我講的粵語到底是在幫誰添亂」？〈外家〉12月10日正式上架。

