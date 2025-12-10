吳申梅撒嬌融化老公 生日喜收「200萬愛馬仕包」

吳申梅自立門戶成立「喜上梅梢娛樂」。

吳申梅自立門戶成立「喜上梅梢娛樂」，今（10）日宣傳新歌〈外家〉，邀來MV中的老公亮哲站台，廚藝了得的他準備一鍋麻油雞當禮物，爲發片的吳申梅補氣，吳申梅雖然已凍卵，但暫時還沒有生孩子的計劃，她說：「我想先衝一下事業，畢竟熬了13年，現在還有很多寶貝沒推出來。」

對於自己的新公司，吳申梅笑稱自己是「打雜的」，主要金主除了老公Eric，還有一位低調的藏鏡人，身份不方便透露。老公不只出錢，還幫她挑選造型服，她說：「我老公在香港幫我買了一堆，大概準備了5、6套。」而她今所穿的戰袍也是老公所選，精準掌握了吳申梅的身型與尺碼，而上個月43歲生日時，老公還送上要價200萬台幣的愛馬仕「Kelly Doll（千禧娃娃）」，夫妻倆感情很甜蜜。

對於自己的新公司，吳申梅笑稱自己是「打雜的」。

與老公Eric結婚3年，感情甜蜜蜜，她透露夫妻相處之道就是當彼此的好朋友，時不時要會撒嬌，兩人唯一一次大吵就是為了打開寄錯的網購包裹。她解釋當時收件人的確寫著老公的名字，拆開後發現是杯子，老公沒印象有下訂，隨後她繼續拆包裹，老公突然發怒，直接把包裹丟出去，怒吼：「妳要拆就回家拆。」老公的反應讓她也一把火，直接收好行李就直奔機場要回台北，老公打電話留人，吳申梅說：「我機票都買了，所以就搭機走了。」兩人感情也在老公追到台北後而和好。

吳申梅宣傳新歌〈外家〉，邀來MV中的老公亮哲站台。

