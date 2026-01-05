吳申梅新年開唱曝喜訊！ 香港老公罕露面挺老婆 甜蜜互動引矚目

四季線上／陳軒泓 報導

吳申梅（3日）再度站上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會舞台，以溫柔細膩的歌聲，陪伴觀眾走進熟悉又動人的音樂時光。演出當晚，「民歌天后」鄭怡二度偕同先生一同到場觀賞，親自力挺吳申梅。聽完演出後，她也給予高度評價，直誇吳申梅「唱得很穩」，肯定她在舞台上的現場實力與情感表現。

吳申梅新年開唱（照片提供：喜上梅梢娛樂）

吳申梅在去年底推出新作〈外家〉，歌曲以嫁作人妻的婚後心情為創作核心量身打造，推出後深獲粉絲共鳴，更在 YouTube 上突破百萬點閱，讓她直呼感謝大家的厚愛與支持。此外，她的香港老公 Eric 也低調現身力挺，Eric 當晚愛相隨坐在席中觀賞演出，這也是日前梅子唱跨年，小倆口在西螺休息站倒數跨年後，首度能夠坐下來、靜靜欣賞彼此的一次「精神交流」。當吳申梅在台上情深款款地唱著歌曲時，Eric 在台下滿是愛意的眼神看著嬌妻演出，如膠似漆的感情令人羨慕。

廣告 廣告

吳申梅老公 Eric 愛相隨，台下互動好甜蜜（照片提供：喜上梅梢娛樂）

有趣的是，陳昭瑋與陳孟賢兄弟檔在台上妙語如珠之餘，也不忘cue Eric 互動，讓 Eric 頻頻起立揮手致意、笑容滿面回應。兩人更笑說：「我們講台語 Eric 可能聽不懂，但我們也會講英文！」隨即改用英文隔空招呼，甚至打趣表示願意一起搬去香港住，反問他「敢不敢？」幽默橋段引爆全場笑聲，兄弟倆表示是因在台上感受到吳申梅幸福的歌聲，表示羨慕之餘並提到願意跟著她「遠嫁香港、攜手輔佐」，讓整場演唱會歡笑不斷。

吳申梅美聲獻唱令人陶醉（照片提供：喜上梅梢娛樂）

【看更多】

吳申梅總結3年人妻心情！ 創作新歌曝婚後生活 開口就唱到落淚

徐千京6年沒拍戲！自曝失去表演自信 靠「這部戲」重拾熱情

60歲楊繡惠再造人生巔峰！挑戰90度「徒手攀岩」成功登頂 驚人畫面曝光

《超級冰冰Show》吳申梅來唱歌！節目精彩回顧▶️

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉點擊前往





更多四季線上報導

A-Lin 台東跨年嗨出新高度！ 女星「火辣戰袍」差點被搶 她曝搞笑內幕

引爆話題《尋秦記》原班人馬回歸續作！古天樂隔12年「確定來台」和影迷見面

陽帆68歲「凍齡神顏」被說做醫美！節目來賓火爆嗆聲 他神回「這句」笑翻全場