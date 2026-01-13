吳申梅新曲破200萬點閱 大手筆送18隻飛天小女警系列哭娃

【緯來新聞網】歌手吳申梅（Gigi）去年底推出新歌〈外家〉，以嫁作人妻後的真實心情為創作核心，親自參與詞曲量身打造，音樂錄影帶上線後，在 YouTube上於元旦後已經突破200萬點閱，成績亮眼，為了回饋一路支持的粉絲，吳申梅也開心宣布抽出18名幸運粉絲，贈送她親自挑選、自己最喜歡的神秘禮物共18隻的哭娃（Crybaby）。

吳申梅（Gigi）去年底推出新歌〈外家〉。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

讓人意外的是，這批 Crybaby 全都是她自己在網路上搶購而來，原本以為自己之前也有收到，最後才發現家裡並沒有，她也大方表示：「我自己一隻都沒有，但只要粉絲喜歡就值得。」一句話立刻引發網友熱議，直呼「這才是真寵粉」。



此外，在〈外家〉宣傳告一段落後，吳申梅日前也與科技業高層老公 Eric 飛往日本，一方面陪伴老公前往東京開會，夫唱婦隨、常伴左右；另一方面，她也把握空檔前往東京銀座治裝，為接下來的新單曲與新作品添購行頭，工作節奏完全沒停，敬業態度十足。



此行她入住台場附近的飯店，趁著空檔走訪台場，意外看到人生第一次見到的自由女神像，她笑說，「我其實還沒去過紐約，卻先在東京看到自由女神！」覺得既新鮮又開心。此外，她也在台場摩天輪下方發現一間名為 ZEPP TOKYO的 live house，覺得好興奮！立刻想到新莊的 ZEPP TAIPEI，她並悄悄許下心願，希望有一天能站上 ZEPP的舞台開唱，與粉絲近距離相見歡。

