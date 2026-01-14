吳申梅新歌突破200萬點閱 自掏腰包送18名粉絲神秘大禮
歌手吳申梅去年底推出新歌〈外家〉，以嫁作人妻後的真實心情為創作核心，音樂錄影帶上線後，在YouTube勇破200萬點閱，成績相當亮眼。她為了感謝粉絲支持，一共準備了18隻Crybaby要送給幸運的粉絲。
吳申梅為了回饋一路支持的粉絲，她親自挑選、自己最喜歡的神秘禮物，日前謎底正式揭曉，她一口氣送出兩組、共18隻Crybaby，而且是「飛天小女警」系列，不只有絨毛款，也有糖膠版本，誠意滿滿的寵粉舉動，讓粉絲又驚又喜。
更讓人意外的是，這批Crybaby全都是吳申梅親自在網路上搶購，她原本以為自己之前也有收到，最後才發現家裡並沒有，她大方表示：「我自己一隻都沒有，但只要粉絲喜歡就值得。」一句話立刻引發網友熱議，直呼：「這才是真寵粉！」
而吳申梅在歌曲〈外家〉宣傳告一段落後，日前也和科技業高層老公Eric飛往日本，一方面陪伴老公前往東京開會，另一方面，她也把握空檔前往東京銀座治裝，為接下來的新單曲與新作品添購行頭，工作節奏完全沒停，相當敬業。
此行吳申梅入住台場附近的飯店，她趁著空檔走訪台場，意外看到人生第一次見到的自由女神像，她笑說：「我其實還沒去過紐約，卻先在東京看到自由女神！」覺得既新鮮又開心。此外，她也在台場摩天輪下方發現ZEPP TOKYO的live house，讓她並悄悄許下心願，希望有一天能站上ZEPP舞台開唱，與粉絲近距離相見歡。
而隨著歌曲〈外家〉持續發燒，吳申梅新單曲也即將公布，她也準備帶著滿滿狀態回到台北，迎接下一波音樂作品與舞台挑戰。
