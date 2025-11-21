吳申梅棚內慶生 老公午夜送蛋糕放閃
記者戴淑芳／台北報導
吳申梅20日長尾巴，但當天卻得在中視錄製《綜藝一級棒》，且一錄就錄兩集，沒想到節目開錄前，主持人康康、許志豪突然端出蛋糕，帶領全場齊唱生日快樂歌，錄影棚秒變大型慶生現場，讓吳申梅驚喜到差點落淚，「真的覺得很幸福。」
其實在生日前，吳申梅都「不停在吃蛋糕」。從上週南部工作時開始，不少鐵粉探班就直接送上蛋糕，甜度一路延伸到錄影棚。一位五、六歲的小男生歌迷特地跟家長竟帶著「壽桃山」到表演現場為她祝壽，讓她當場眉開眼笑、連聲道謝，「甜到快升天了」。
節目錄到凌晨1點多，她拖著疲憊回到家，沒想到老公早已準備好蛋糕，等著替她補上專屬的深夜慶生，小倆口幸福滿滿，她也直喊：「今年真的超級幸福！」
此外，吳申梅也驚喜預告，2025年全新壓軸單曲預訂將於12月10日正式發行！這首新歌是為她量身打造的感人作品，她興奮呼籲粉絲務必期待：「真的很好聽！」直呼滿意！
