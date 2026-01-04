吳申梅沉浸式開唱 「民歌天后」鄭怡偕尪到場力挺

【緯來新聞網】百萬點閱再報喜！吳申梅〈外家〉破百萬 再登《穿越紅人Show》沉浸式開唱



民歌天后也來朝聖！鄭怡夫妻到場力挺 讚吳申梅「唱得很穩」



台語歌手接力流水席開唱 陳昭瑋主持牽線 吳申梅、陳孟賢男女壓軸



昭瑋孟賢兄弟檔英文狂虧Eric 烙出新高度 both of us can marry to Hong kong



歌手吳申梅（Gigi）繼去年 5 月首次參與，昨（3 日）再度站上「穿越紅人Show」5G 沉浸式懷舊演唱會舞台，以溫柔細膩的歌聲，陪伴觀眾走進熟悉又動人的音樂時光。演出當晚，「民歌天后」鄭怡（Yvonne）二度偕同先生一同到場觀賞，親自力挺吳申梅，鄭怡聽完演出後，也給予高度評價，直誇吳申梅「唱得很穩」，肯定她在舞台上的現場實力與情感表現。

廣告 廣告

吳申梅站上「穿越紅人Show」5G 沉浸式懷舊演唱會舞台。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

這場《穿越紅人Show》演唱會由陳昭瑋領銜開唱並主持，台語歌手、童星曾宥嘉、林孟宗、吳申梅、陳孟賢，以「流水席接力演出」的形式輪番登台，整體氛圍宛如一場專為熟齡族打造的「野餐」音樂祭。而吳申梅與 陳孟賢 則分別擔任男女壓軸演出，成為全場焦點。回顧去年兩人合唱〈愛的感覺〉便已大受好評，此次再度接力唱，也讓粉絲格外期待。梅子昨演唱〈可憐戀花再會啦〉、〈碎心戀〉、〈安平追想曲〉等膾炙人口的經典曲。



吳申梅在去年底推出新作〈外家〉，歌曲以嫁作人妻的婚後心情為創作核心量身打造，推出後口碑持續發酵，不僅深獲粉絲共鳴，更在 YouTube 上突破百萬點閱，讓她直呼感謝大家的厚愛與支持。她也在昨日演唱會上分享喜訊，並宣布將於近日抽出 12 名幸運粉絲，贈送自己最喜歡的神秘禮物作為獎品，呼籲大家多到她的社群平台找到抽獎po文留言參加抽獎，展現滿滿寵粉心意。

吳申梅站上「穿越紅人Show」5G 沉浸式懷舊演唱會舞台。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

此外，吳申梅的香港夫婿 Eric 也低調現身力挺。Eric 在科技旅遊業擔任高層，當晚愛相隨坐在席中觀賞演出，這也是日前梅子唱跨年，小倆口在西螺休息站倒數跨年後，首度能夠坐下來、靜靜欣賞彼此的一次「精神交流」。當吳申梅在台上情深款款地唱著歌曲時，Eric 在台下滿是愛意的眼神看著嬌妻演出，如膠似漆的感情令人羨慕。

更多緯來新聞網報導

吳淡如家族有肺癌病史！曝「肺部20顆結節」檢驗結果 淡定談生死

《零日攻擊》上檔倒數！曹雅雯驚喜獻聲一開口就讓人起雞皮疙瘩