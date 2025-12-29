吳申梅淚灑錄音室 與老公泰國放閃慶耶誕

吳申梅和老公在曼谷補過耶誕節。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅台語新歌〈外家〉上線短短兩周成績亮眼，YouTube點閱數正式突破百萬大關，讓她又驚又喜，直呼是出道十年來的重要里程碑。她也特別感謝參與MV演出的亮哲與呂俍慧姊姊，三人攜手締造這項亮眼佳績。

吳申梅坦言沒想到〈外家〉這首歌會引起如此大的共鳴，「這首歌對我來說，是出道十年來的一個代表作」。她更將新歌視為自己遠嫁香港、為人妻三年來的心情總結，把婚後生活與情感全數唱進〈外家〉之中。她也透露，在配唱及MV拍攝過程中情緒湧上，一度感動到落淚。

此外，吳申梅在24日錄影中視中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》，直至隔日凌晨才收工，但她一點也不喊苦，之後就甜蜜蜜飛泰國、與香港老公Eric合體，在曼谷補過耶誕節。

