吳申梅激烈爭吵香港老公Eric 直接買機票飛回台後果曝光

吳申梅即將推出新歌〈外家〉，靈感來自閩南語「娘家」的意象，象徵每個出嫁女兒永遠的後盾與依靠。她希望透過歌聲，讓不論在海內外、奔波哪座城市的人，都能在〈外家〉裡找到被牽掛、被惦記的安定感，讓思念成為力量，陪伴自己繼續前行。

談起「外家」的意義時，吳申梅分享了婚後讓她印象最深的一段經歷。她笑說剛嫁到香港不久，有次夫妻倆一起收網購平台寄來的包裹，拆開後卻發現內容物完全不對，疑似被寄到別人的訂單。她直覺認為：「東西打開看、清點一下才知道是不是寄錯啊！」但擔任香港科技旅遊業高層的夫婿 Eric 覺得既然不是自己的東西，就不該拆，兩人意見不合，氣氛瞬間僵住。

爭執到最後，Eric 一時氣急脫口而出：「妳這麼想拆，那妳帶回台北拆好了！」吳申梅越想越氣，竟衝動到立刻奔往赤臘角機場，決定飛回台灣找媽媽討拍。雖然 Eric 緊急飛車追到機場，但她已買好機票入關，人已經攔不住。

吳申梅坦言，她在機場的那一刻其實已冷靜一半，也才意識到自己之所以那麼衝動，是因為太想念媽媽、太需要「外家」的力量。回到台灣後，她向母親一股腦地倒苦水，沒想到媽媽只是溫柔說：「這沒什麼好生氣的，休息一下，讓媽媽陪妳，氣消了就回香港吧。」那句話讓她的委屈瞬間被融化。她被媽媽的體貼深深安慰，也在那一刻更明白：外家是永遠不會拒絕她的地方，是只要哭著回去、永遠會被接住的港口。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導