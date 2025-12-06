吳申梅爆在香港餐廳鬧笑話「到底是誰添亂」老公現場反應曝光

吳申梅（右）日前拍攝新歌MV邀來呂俍慧合作演出，默契十足。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅將推出新歌〈外家〉，MV邀來資深演員呂俍慧合作演出，6日率先釋出她在〈外家〉MV與呂俍慧飾演母女的劇照，吳申梅說跟呂俍慧結緣於花蓮的慈善活動，兩人相談甚歡之下，才發現原來彼此都是香港媳婦，彼此關係更加親近。

吳申梅大讚呂俍慧讓她最佩服的一點是廣東話講得超級標準，讓她覺得自慚形穢，呂俍慧則溫柔安慰她：「妳才嫁過去3年，有心學都不會慢。」讓她感受到滿滿暖意。吳申梅分享目前粵語聽力大概能懂8成，但口說實力只有2成，「在香港待久會突然變好，可是回台工作一陣子又會退步，一直在進退消長中。」

吳申梅笑說在香港數度因為語言而發生意外糗事，憶起某次在香港餐廳想向服務生要紙巾，結果遞過來的卻是一支湯匙，她香港老公Eric卻在旁大笑不已，經老公解釋才知道廣東話的湯匙叫「匙羹」和「紙巾」發音類似，加上她的台灣口音，立刻讓店員誤會，她尷尬說：「超好笑，我講粵語到底是在幫誰添亂？」現在仍積極努力學粵語中。

