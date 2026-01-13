吳申梅甜蜜陪老公日本行！新歌破200萬訂閱 自掏腰包寵粉

吳申梅新歌突破200萬點閱。（圖／喜上梅梢娛樂提供）





「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）去年底推出新歌〈外家〉，以嫁作人妻後的真實心情為創作核心，親自參與詞曲量身打造，歌曲推出後口碑持續發酵，深深打動不少樂迷的心。上線後迅速突破百萬點閱後，元旦後更勇破200萬點閱，成績相當亮眼。

為了回饋一路支持的粉絲，吳申梅也開心宣布抽出18名幸運粉絲，一口氣送出兩組、共18隻 Crybaby，而且是「飛天小女警」系列，不只有絨毛款，也有糖膠版本，誠意滿滿的寵粉舉動，讓粉絲又驚又喜。更讓人意外的是，這批 Crybaby 全都是她自己在網路上搶購而來。

就在禮物公布的同時，《外家》MV 點閱數再度傳來捷報，正式衝破200萬觀看次數，讓吳申梅眉開眼笑。她除了感謝樂迷一路相挺，也不忘告訴自己要更加努力，持續用音樂回饋大家的支持。

吳申梅陪老公赴日出差。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

宣傳告一段落後，吳申梅日前也與科技業高層老公Eric飛往日本，此行她入住台場附近的飯店，趁著空檔走訪台場，意外看到人生第一次見到的自由女神像。此外，她也在台場摩天輪下方發現一間名為 ZEPP TOKYO的 live house，讓她立刻想到新莊的 ZEPP TAIPEI，她也悄悄許下心願，希望有一天能站上 ZEPP的舞台開唱，與粉絲近距離相見歡。

吳申梅此趟日本行不僅解鎖「牛舌三連發」，更把握空檔前往東京銀座治裝，為接下來的新單曲與新作品添購行頭，工作節奏完全沒停，敬業態度十足，隨著〈外家〉持續發燒、新單曲也即將公布，她也準備帶著滿滿狀態回到台北，迎接下一波音樂作品與舞台挑戰。



