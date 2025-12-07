吳申梅當香港媳婦3年外食出糗 NG日常被總裁老公笑
吳申梅12月10日將推出新歌〈外家〉，MV邀來同是香港媳婦的呂俍慧演媽媽，她笑說最佩服對方廣東話講得超級標準，讓她覺得自慚形穢，自爆某次在香港餐廳想向服務生要紙巾，結果遞過來的卻是1支湯匙，讓她當下愣住，香港旅遊科技業總裁老公Eric在旁大笑不已，經他解釋才知道廣東話的湯匙叫「匙羹」，和「紙巾」發音類似，加上她的台灣口音才讓店員誤會，她尷尬地說：「真的超好笑，我講的粵語到底是在幫誰添亂？」
呂俍慧安慰吳申梅：「妳才嫁過去3年，有心學都不會慢。」吳申梅透露粵語聽力大概能懂8成，但口說只有2成，「在香港待久會突然變好，可是回台工作一陣子又會退步，一直在進退消長中」。
被問最會講的1句廣東話，吳申梅笑說：「應該是『唔該！1杯齋啡（黑咖啡）』吧！」因為她常到Eric公司樓下等他下班，順便買杯黑咖啡，這句練得已經超流利，甚至曾被香港店員誤以為她是本地人，直接用一長串廣東話回她，讓她瞬間當機，「雖然不知道怎麼回，但還是覺得超開心，至少這1句被認證了」。
〈外家〉由陳東賢、余國光譜寫、新加坡音樂人Terence Teo編曲，不僅是吳申梅真實婚姻生活寫照，她更參與了詞曲創作，MV明（12╱8）起一連3天在Hit FM電台首播。
