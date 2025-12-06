吳申梅破粵語 要紙巾來湯匙

吳申梅將推出新歌〈外家〉，MV邀來資深演員呂俍慧合作演出，6日率先釋出她在〈外家〉MV與呂俍慧飾演母女的劇照，吳申梅說，與呂俍慧結緣於花蓮的慈善活動，相談甚歡，才發現原來都是香港媳婦，彼此關係更加親近。

她最佩服呂俍慧的是呂俍慧粵語講得超級標準，讓她自慚形穢，呂俍慧則溫柔安慰：「妳才嫁過去3年，有心學，都不會慢。」讓她感受到滿滿暖意。吳申梅也分享，目前粵語聽力大概能懂8成，但口說實力只有2成，「在香港待久會突然變好，可是回台工作一陣子又退步，一直在進退消長中。」

吳申梅笑說，在香港數度因為語言而發生糗事，憶起某次在香港餐廳想向服務生要紙巾，結果遞過來的卻是一支湯匙，她香港老公Eric在旁大笑，經老公解釋才知道，粵語的湯匙叫「匙羹」和「紙巾」發音類似，加上她的台灣口音，因此讓店員誤會，她尷尬說：「超好笑，我講粵語到底是在幫誰添亂？」