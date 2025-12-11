吳申梅結婚3年曝喜訊！公開與老公「愛的結晶」 新身分全說了

四季線上／陳軒泓 報導

吳申梅（10日）舉辦最新單曲〈外家〉發表記者會，MV中飾演老公的亮哲現身，端上親手熬煮的麻油雞，原本是要幫她「補中益氣、滿血打歌」，卻被媒體當場虧：「這是月子餐吧？是在發催生令嗎？」，記者會瞬間變成「催生現場」，吳申梅當場羞喊：「沒有沒有！我現在還沒要生啦！」

吳申梅新歌發表，亮哲送雞湯打氣（照片提供：喜上梅梢娛樂）

結婚三年的吳申梅也在記者會上曝喜訊，宣布與老公 Eric 攜手成立新公司「喜上梅梢娛樂」，高興地喊：「我們已經迎來愛的結晶！」，她笑說：「雖然暫時沒有生小孩的規劃，但我們一起誕生了新的公司」，此外還分享升格 CEO 的心情，吳申梅透露這次自己當老闆推新歌，才知道當年恩師陳子鴻為何每張專輯都「預算越做越高」，因為自己也爆預算、一路加碼，把成本加到近兩倍，自嘲：「我終於懂老師的痛苦了！」

吳申梅與老公攜手創立新公司，升格擔任 CEO（照片提供：喜上梅梢娛樂）

而老公不只投資她的事業，更直接兼任設計師，從香港買了五、六套宣傳服，其中一套就是記者會上所穿的。生日更送出價值超過兩百萬的愛馬仕「Kelly Doll」，吳申梅感動說：「我其實不想 Eric 多破費，禮物是心意，但一碗他親手煲的湯會更打動我。」

吳申梅穿上老公為她準備的宣傳服（照片提供：喜上梅梢娛樂）

八點檔必有的「夫妻大吵戲碼」吳申梅也大方分享，提到他們唯一一次最嚴重的爭吵，就是她一氣之下直接買機票從香港飛回台北，Eric 像偶像劇男主角一樣立刻往機場衝，當場求和。申梅分享兩人從不冷戰的秘訣：「心情不好就講出來，不要悶著。」至於生子計畫，她強調，自己還在衝刺事業，老公也不急著當爸爸，早在四年前就凍卵18顆，她說：「等到歌壇有一番成就後再解凍當媽」。

