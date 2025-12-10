吳申梅結婚3年終於生了！拋震撼喜訊產下愛的結晶 生日收200萬愛馬仕包

記者鄭尹翔／台北報導

「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）今（10日）正式推出 2025 壓軸單曲《外家》，並盛大舉辦記者會。MV 中與她搭檔飾演老公的亮哲首度曝光，劇中母親由呂俍慧演出，也特別到場獻花祝賀。亮哲更親自熬煮一大鍋麻油雞替梅子補身，笑稱要讓她元氣滿滿衝刺宣傳期，卻被媒體虧「麻油雞是坐月子聖品」，現場氣氛瞬間笑翻。

吳申梅推出新歌。（圖／記者鄭孟晃攝影）

吳申梅邀請亮哲擔任MV男主角。（圖／記者鄭孟晃攝影）

吳申梅推出新歌。（圖／記者鄭孟晃攝影）

結婚滿三年的吳申梅，也在活動中宣布喜訊，她與老公 Eric 已經迎來「愛的結晶」，兩人攜手合作成立新公司，正式開啟事業新篇章。她笑說：「雖然暫時沒有生小孩的規劃，但我們一起誕生了新的公司。」她透露公司背後除了老公力挺，還有一位低調的神祕金主支持，「藏鏡人比較低調，所以我不能透露，但真的很感謝他。」

廣告 廣告

此次推出的新歌《外家》，是吳申梅特別獻給在外打拚的遊子，以及已出嫁、在兩個家庭來回奔波的女兒們。歌曲用細膩文字描繪「外家」如同永不熄滅的燈，無論人走到多遠，那裡永遠是最溫暖的歸處。吳申梅分享：「每個人都有一個最想回去的地方，希望這首歌能陪大家找到力量。」伴隨新歌、公司成立與事業規劃齊頭並進，吳申梅以滿滿正能量迎接 2025，也宣告她將帶著全新作品與更多元的身分，重新出發。

更多三立新聞網報導

那對夫妻KIM發文怒斥！一句道歉成奢求 愛女妮妮遭校園霸凌慘遭冷處理

F4演唱會門票開賣！4場近5萬張票準備秒殺 搶票攻略鎖定三大平台

獨家／祈錦鈅緋聞男友遭抹黑！怒提告抓出酸民竟是他 急公開道歉求原諒

獨家／祈錦鈅離婚後傳熱戀小奶狗！精壯身材照外流 八塊腹肌準備好了

