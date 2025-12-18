吳申梅緊貼亮哲私下互動曝光 甜蜜示愛「好笑又有深度」

吳申梅（左）日前拍攝新歌〈外家〉MV，邀來亮哲合作演出。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅在中視節目《綜藝一級棒》當固定班底，在節目上秀好歌喉吸引不少粉絲支持，近來推出新歌〈外家〉MV，邀來亮哲飾演老公一角，吳申梅首次跟亮哲對戲，毫不掩飾對亮哲的欣賞之情，2人在拍攝現場，默契十足。

吳申梅表示一直以來都很喜歡看亮哲的戲劇作品，包括他主持《冒險王》、戲劇及舞台劇等，大讚亮哲在李國修的經典作品《三人行不行》中的精湛演技，「到底要怎麼又好笑又有深度？哥也太厲害了，每一次都可以抓到那個節奏。」

她原本以為拍攝〈外家〉MV時，要跟亮哲對戲心情會很緊張，但事實上一到現場開拍後，她突然不緊張、表現的很自然，開心說她把平常和老公Eric相處的樣子，直接搬到鏡頭前，沒有刻意裝甜蜜，也沒有誇張戲碼，單純是日常生活感的互動，她還分享一直很喜歡演戲，曾拍攝過八點檔《阿爸的願望》，從此對戲劇始終有很深的情感。

其中一場戲設定在吳申梅的娘家，由亮哲飾演的老公角色下廚煮飯給她吃。場景是在一個轉角廚房，她一走進去，就要在轉角處和他「巧遇」，帶著一點驚喜、一點曖昧，又有一點不好意思。沒想到實際拍攝時，吳申梅真的被突然出現的亮哲嚇到，「完全不是裝的！」那一瞬間緊張到連湯都濺出來，差點讓 MV 變成「熱湯版花絮」。

