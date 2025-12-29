吳申梅總結3年人妻心情！ 創作新歌曝婚後生活 開口就唱到落淚

四季線上／陳軒泓 報導

金曲甜美女神吳申梅近期推出全新單曲〈外家〉，上線短短兩週成績亮眼，YT 點閱數正式突破百萬大關，讓她又驚又喜，直呼是出道十年來的重要里程碑。她也特別感謝參與 MV 演出的亮哲與呂俍慧姊姊，三人攜手締造這項亮眼佳績。更感謝由甫榮獲 2025 世界閩南語金曲頒獎盛典暨海峽兩岸閩南語音樂大賽「最佳MV」的齋藤良導演掌鏡。

吳申梅邀請亮哲出演〈外家〉MV（照片提供：喜上梅梢娛樂）

吳申梅坦言，萬萬沒想到〈外家〉這首歌會引起如此大的共鳴，她表示這個作品是視為自己遠嫁香港、為人妻三年來的心情總結，她也參與了詞、曲創作，找回讓出道專輯《思念無罪》入圍金曲獎最佳台語女歌手及最佳台語專輯的黃金組合陳東賢、余國光與編曲 Terence Teo 三位賢師，一同聯手打造，把婚後生活與情感全數寫進〈外家〉之中。她也透露，在配唱及MV拍攝過程中情緒湧上，一度感動到落淚。

廣告 廣告

吳申梅將人妻心情進歌中（照片提供：喜上梅梢娛樂）

她近期蠟燭三頭燒，在平安夜仍在錄製歌唱節目，還翻夜錄到聖誕節當天，但一點也不喊苦。隔天就甜蜜蜜飛泰國、與香港老公 Eric 合體，特別在曼谷補過聖誕節，一起享用聖誕大餐。隨著〈外家〉MV突破百萬點閱，老公 Eric 也特地飛回台灣陪伴吳申梅一起慶祝，兩人還一同前往臺北小巨蛋欣賞李聖傑演唱會，被不少粉絲認出、合影，幸福氛圍藏都藏不住。

吳申梅聖誕節忙不停（照片提供：喜上梅梢娛樂）

【看更多】

吳申梅唱歌還不夠！戲癮爆發自認「為藝術犧牲」 大吞肥油肉塊嚇壞片場

曹蘭「女女戀」溫柔守護劉瑞琪！ 3分半催淚告白惹哭網 動容演技超乎預期

林志玲變身啦啦隊女孩！球場熱舞大秀驚人美腿 嗨喊：姐姐很會加油

《超級冰冰Show》吳申梅美聲獻唱！節目精彩回顧▶️

【FastTV飛速看】好歌一直聽👉點擊前往





更多四季線上報導

曹雅雯「台南味教學」助陣！ 台語新人自掏六位數做歌 淚憶北漂心情

羅時豐「半夜塞錢給媽」自爆秀場行情！住宅內部奢華曝光 邰智源震驚「賺很大」

黃文星「下台一鞠躬」感性告別《好運來》！親曝「一定有」新作品引網期待