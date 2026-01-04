吳申梅總裁尪舉牌宣示主權 陳孟賢當面嗆「敢不敢」

陳昭瑋（右起）、陳孟賢、吳申梅、林孟與童星曾宥嘉現身「穿越紅人Show」懷舊演唱會。喜上梅梢娛樂提供



吳申梅昨（1╱3）二度站上「穿越紅人Show」懷舊演唱會舞台，與童星曾宥嘉、林孟宗、陳孟賢以「流水席接力演出」形式輪番登台，她香港旅遊科技業總裁老公Eric也愛相隨，在台下舉著「吳申梅我愛妳」的牌子示愛。

吳申梅老公Eric在台下舉牌示愛。喜上梅梢娛樂提供

有趣的是，主持人陳昭瑋與陳孟賢在台上不忘Cue Eric 互動，讓他頻頻起立揮手致意，2人更笑說：「我們講台語，Eric可能聽不懂，但我們也會講英文！」隨即改用英文打招呼，甚至打趣表示願意一起搬去香港住，反問他「敢不敢」？讓全場笑翻。

而吳申梅與陳孟賢則分別擔任壓軸演出，她演唱〈可憐戀花再會啦〉、〈碎心戀〉、〈安平追想曲〉令觀眾陶醉，就連鄭怡也帶老公坐在台下觀賞，直誇她「唱得很穩」。

