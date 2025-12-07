吳申梅羞死！「香港餐廳鬧烏龍」 老公放聲大笑

「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）。（圖／喜上梅梢娛樂提供）





「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）將於12月10日推出2025壓軸單曲〈外家〉，搶先曝光她與在〈外家〉MV中扮演娘家母親的呂俍慧的劇照，吳申梅說跟呂俍慧姐姐結緣於花蓮的慈善活動，兩人相談甚歡之下，才發現原來彼此都是香港媳婦，當下關係更親近起來，而吳申梅的媽媽瑪莉姐年紀不但和呂俍慧接近，本身也是她的戲迷，在片場兩人也開心拍大頭照，整個和樂融融。

「外家」一詞是閩南人所稱的「娘家」，也就是嫁出去女兒的後盾和支柱，吳申梅〈外家〉不但唱給每位新嫁娘的娘家、也泛指每位遊子心心念念的故鄉和老家，不但很有意義，更直入人心。

吳申梅曝光她與在〈外家〉MV中扮演娘家母親的呂俍慧的劇照。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

這首歌由讓梅子一出道就入圍雙料金曲的〈思念無罪〉陳東賢和余國光兩位老師傾力譜寫，再加上當年也幫〈思念無罪〉編曲的新加坡Terence Teo執編，可說是金曲原班人馬大會師！而更難能可貴的是，〈外家〉不僅是吳申梅真實婚姻生活寫照，她更參與了詞、曲創作，與兩位大師一起共創出心血結晶！這首〈外家〉被視為是吳申梅遠嫁香港三年的揪心之作，也更是她入行十年的里程碑作品。

吳申梅也笑說，呂俍慧最讓她佩服的一點，就是廣東話講得超級標準，讓自己覺得自慚形穢。呂俍慧則溫柔安慰她：「妳才嫁過去三年，有心學都不會慢。」讓申梅感受到滿滿暖意。她透露，自己的粵語聽力大概能懂八成，但口說只有兩成，「在香港待久會突然變好，可是回台工作一陣子又會退步，一直在進退消長中。」

她也分享曾經鬧過的語言糗事，某次在香港餐廳想向服務生要紙巾，結果遞過來的卻是一支湯匙，讓她當下愣住，但Eric在旁大笑不已，經他解釋才知道廣東話的湯匙叫「匙羹」，和「紙巾」發音類似，加上她的台灣口音，立刻讓店員誤會，梅子尷尬說：「真的超好笑，我講的粵語到底是在幫誰添亂？」

被問到最會講的廣東話是哪一句時，吳申梅笑說：「應該是『來杯黑咖啡』吧！」因為她常到老公 Eric 公司樓下等他下班，順便買杯黑咖啡，「唔該！一杯『齋啡』（黑咖啡）」這句話講到相當熟練。甚至曾被香港店員誤以為她是本地人，直接用一長串廣東話回她，讓她瞬間當機，「雖然不知道怎麼回，但還是覺得超開心，至少這一句被認證了！」



