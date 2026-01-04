吳申梅老公驚喜現身台下！罕見露出正面臉 低調力挺給愛妻支持

記者鄭尹翔／台北報導

「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）近來喜事連連，新歌〈外家〉在 YouTube 上線後迅速突破百萬點閱，成績亮眼。昨（3 日）她再度登上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會舞台開唱，溫柔細膩的歌聲不只感動現場觀眾，也吸引她的香港總裁夫婿 Eric 低調現身力挺，愛相隨的畫面成為全場焦點。

吳申梅開唱，老公在台下力挺。（圖／喜上梅梢娛樂 提供）

吳申梅在演唱會中接連演唱〈可憐戀花再會啦〉、〈碎心戀〉、〈安平追想曲〉等經典台語金曲，以穩健唱功與情感層次征服全場。演出當晚，「民歌天后」鄭怡也二度偕同先生到場觀賞，聽完後大方讚賞吳申梅「唱得很穩」，肯定她的現場實力與舞台表現。

值得一提的是，吳申梅的香港夫婿 Eric 任職科技旅遊業高層，當晚坐在台下靜靜欣賞嬌妻演出，兩人不時眼神交流、甜蜜滿溢。這也是繼日前跨年活動後，小倆口首度能夠完整坐下來欣賞彼此的一次演出，被吳申梅形容為「難得的精神交流」，幸福氛圍羨煞旁人。

演唱會中，主持人陳昭瑋與陳孟賢也不忘在台上幽默點名 Eric 互動，讓他頻頻起身揮手回應，笑聲不斷。兩人甚至改用英文隔空招呼，逗趣表示願意「跟著吳申梅一起搬去香港」，引爆全場歡笑，也讓這段夫妻同框的橋段成為演唱會的溫馨亮點。

除了演出備受好評，吳申梅也在台上開心分享新歌〈外家〉破百萬點閱的好消息。該曲以婚後心情為創作核心，引起許多已婚與熟齡族群共鳴。她更宣布將抽出 12 名幸運粉絲，送出自己精心準備的神秘禮物，回饋一路支持的歌迷，展現滿滿寵粉誠意。

