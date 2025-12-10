吳申梅自己當老闆推新歌 預算一路加碼

記者王丹荷／綜合報導

吳申梅今（10）日推出2025壓軸單曲〈外家〉，在MV中飾演娘家媽媽、老公的呂俍慧與亮哲現身記者會站台，亮哲並準備了親手熬煮的麻油雞要幫吳申梅補氣，被虧根本是在「催生」；吳申梅則宣告喜訊，表示已迎來與老公Eric愛的結晶、合作成立新公司；她早在4年前就凍卵，但暫時沒有生孩子的規劃，還想衝刺事業。

吳申梅表示，這次自己當老闆推新歌，才知道當年恩師陳子鴻為何每張專輯都「預算愈做愈高」，因為她自己也爆預算、一路加碼；老公Eric不只投資她事業、當她背後的金主之一，更直接兼任造型師，在香港買了5、6套宣傳服，今日戰袍也是他挑的，日前她生日老公更送上價值超過2百萬的愛馬仕「Kelly Doll」。

結婚3年的吳申梅也分享從不冷戰的秘訣：「心情不好就講出來，不要悶著。」且雙方忙於各自的事業，會留給彼此一些空間，她也爆料老公有潔癖，「他很會摺衣服，我不太會」，笑說自己常常撒嬌要他以後都幫忙摺，老公對她的穿衣尺度也毫無限制，還會開玩笑說：「妳能露的年紀不多了，難不成老了還穿短裙？」

吳申梅推出單曲〈外家〉。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅（左）新歌MV邀亮哲合作。（喜上梅梢娛樂提供）