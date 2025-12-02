吳申梅與香港尪大吵 秒飛台找母討拍
記者戴淑芳∕台北報導
吳申梅成立「喜上梅梢」娛樂，2日傳出喜訊，升級CEO的首支新單曲〈外家〉將於12月10日隆重推出！
「外家」即閩南語的「娘家」，是出嫁女兒的後盾和支柱，這首歌不但唱給每位新嫁娘的娘家、也泛指每位遊子心心念念的故鄉和老家，不但很有意義，更直入人心，被視為是吳申梅遠嫁香港3年的揪心之作，也是她入行10年的里程碑作品！
吳申梅更提及，剛嫁到香港不久，有次夫妻倆接網購平台寄來的貨物，一拆開卻發現內容完全不對，疑似被寄到別人的訂單。為了該不該拆，夫妻倆意見相左，當場爭執升溫。
爭到最後，Eric一氣之下說出：「妳這麼想拆，那妳帶回台北拆好了！」結果梅子竟真的氣到直奔機場，決定飛回台灣找媽媽討拍。雖Eric立刻飛車追趕，但吳申梅已買好機票入關，完全來不及攔人。
梅子坦言，回到台灣後，她一股腦向母親訴苦，沒想到媽媽卻溫柔安撫，「這沒什麼好生氣的，休息一下，讓媽媽陪妳，氣消了就回香港吧。」一句話就把她的委屈融化得乾乾淨淨。Eric也急得追到台灣，把她帶回香港。經過這次事件，兩人反而更懂得磨合，感情升溫得如膠似漆，身邊朋友看了都直誇：「太恩愛了！」
