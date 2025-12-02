吳申梅與香港總裁尪為包裹大吵 爆氣搭機回台找媽媽「攔都攔不住」

吳申梅曝新喜訊，成立「喜上梅梢」娛樂升級CEO。喜上梅梢娛樂提供

「金曲甜美女神」吳申梅成立「喜上梅梢」娛樂，升級CEO推出首支新單曲〈外家〉。「外家」一般是我們閩南語所說的「娘家」，也就是嫁出去女兒的後盾和支柱，這首歌不但唱給每位新嫁娘的娘家、也泛指每位遊子心心念念的故鄉和老家，吳申梅說：「謝謝陳東賢和余國光兩位老師，聽了我的故事，為我量身打造出這首〈外家〉。」

說到「外家」的意義時，吳申梅分享了自己婚姻生活中最真實的一段感受。她笑說自己剛嫁到香港不久，有次夫妻倆一起迎接網購平台寄來的貨物，一拆開卻發現內容完全不對，疑似被寄到別人的訂單。吳申梅直覺就說：「都拆開看、清點一下才知道有沒有錯啊！」但任職香港科技旅遊業高層的夫婿Eric則認為既然不是自己的東西，就不應該拆，兩人意見相左，當場卡住、爭執升溫。

爭到最後，Eric 一氣之下說出：「你這麼想拆，那你帶回台北拆好了！」結果吳申梅越想越氣，竟衝動到立刻直奔赤臘角機場，決定飛回台灣找媽媽討拍。雖然 Eric 立刻飛車趕往機場，但他到時，吳申梅已買好機票入關，完全來不及攔人。

吳申梅坦言，她第一時間的氣其實消了一半，但也意識到之所以那麼衝動，是因為心裡真的太想念台灣的媽媽、太需要「外家」的力量。回到台灣後，她一股腦向母親訴苦，沒想到媽媽卻溫柔安撫，「這沒什麼好生氣的，休息一下，讓媽媽陪你，氣消了就回香港吧。」那一句話直接把她的委屈融化得乾乾淨淨。

吳申梅在那一刻更明白，外家是永遠不會拒絕她的地方，是只要哭著回去、永遠會被抱住的港口。而 Eric 也同樣心急，立刻調整會議、追飛到台灣，把她帶回香港。經過這次事件，兩人反而更懂得磨合，感情升溫得如膠似漆，身邊朋友看了都直誇：「太恩愛了！」



