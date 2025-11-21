吳申梅被《綜藝一級棒》康康、許志豪突襲當場激動到快哭了

吳申梅20日歡慶生日，康康、許志豪送上生日驚喜。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅20日歡慶生日，當天依舊在工作中度過，她在中視錄製《綜藝一級棒》，沒想到昨天節目即將開錄、所有工作人員都準備就緒的瞬間，主持人康康、許志豪突然端出生日蛋糕，帶領全場近百名幕前幕後齊唱生日快樂歌，錄影棚秒變大型慶生現場。

這場突襲來得又猛又暖，讓吳申梅驚喜到差點落淚，她說：「從來沒有在這麼大的場合被意外慶生，真的很驚喜。」感性表示自己學生時很懵懂，似乎不曾擁有這樣的幸福，如今在工作現場被大家捧在手心，「真的覺得很幸福。」

吳申梅20日歡慶生日。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅在現場許下三個生日願望，她才說出第一個願望，全場立刻笑翻：「希望大家都生意興隆、活動滿滿。」第二個願望則是《一級棒》收視長紅、週週第一，第三個願望她笑說先「放在心底」，賣了個關子，讓驚喜橋段在笑聲中畫下句點。因為昨天要跳舞，她穿著平底鞋，身高意外比康康、許志豪矮了一截，站位自動形成一個小凹槽，康康立刻搞笑：「申梅妳在在地下室嗎？」吳申梅妙回：「我在B2啦！」讓現場瞬間爆笑連連。

吳申梅大讚《綜藝一級棒》工作氣氛超好，她坦言以往只要知道當天要唱跳就緊張到胃痛，但經過節目的磨練，現在已經可以做到「兵來將擋、水來土淹」，即便錯過前一天綵排，只要錄影當天先跟舞蹈老師run一次，就能穩穩上場，「覺得自己進步很多，而這些養分都是來自《一級棒》。」

吳申梅20日歡慶生日，好友許志豪送上生日禮物。（喜上梅梢娛樂提供）

昨天一開棚從就錄到今天（21日）凌晨一點多，她拖著疲憊回到家，沒想到老公早已準備好蛋糕等著替她補上專屬的深夜慶生。從粉絲、節目團隊到老公，她連續一整週被滿滿愛意包圍，小倆口幸福滿滿，她也直喊：「今年真的超級幸福！」吳申梅也驚喜預告2025年全新壓軸單曲預訂將於12月10日正式發行。

