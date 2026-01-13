吳申梅解鎖牛舌3連發 寵粉送Crybaby盲盒

吳申梅（Gigi）去年底推出新歌〈外家〉，以嫁作人妻後的真實心情為創作核心，親自參與詞曲量身打造，MV一釋出獲好評，日前在YouTube累積突破200萬點閱，成績步步高陞，為了回饋一路支持的粉絲，宣布將抽出18名幸運粉絲，贈送她親自挑選人氣Crybaby「飛天小女警」系列盲盒，十分用心。

她笑說日前特地在網路上搶購這批Crybaby盲盒，原本以為自己之前也有購入這款，後來才發現家裡並沒有，「我自己一隻都沒有，但只要粉絲喜歡就值得。」

在〈外家〉宣傳告一段落後，吳申梅日前也與科技業高層老公Eric飛日本，一方面陪伴老公前往東京開會，夫唱婦隨，她也把握空檔前往東京銀座治裝，為接下來的新單曲與新作品添購行頭，此行她入住台場附近的飯店，趁著空檔走訪台場，意外看到人生第一次見到的自由女神像，她說：「我還沒去過紐約，卻先在東京看到自由女神。」覺得既新鮮又開心。

她在日本行程再忙，美食也不能少，期間解鎖「牛舌3連發」，3天連吃3次，她直呼心滿意足、能量補好補滿，並興奮預告接下來新單曲即將公布，許下新年新心願，盼有一天能站上ZEPP的舞台開唱，與粉絲近距離相見。