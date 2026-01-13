吳申梅超寵粉！砸錢送18隻Crybaby給歌迷 自己卻一隻都沒拿到

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

吳申梅去年底推出新歌〈外家〉，以嫁作人妻後的真實心情為創作核心，親自參與詞曲量身打造，歌曲推出後口碑持續發酵，深深打動不少樂迷的心。〈外家〉音樂錄影帶上線後，在YouTube迅速突破百萬點閱後，討論度持續升溫，竟在元旦後勇破200萬點閱，步步高陞，讓她喜上「梅」梢，成績相當亮眼。

吳申梅送18隻Crybaby給歌迷。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

為了回饋一路支持的粉絲，吳申梅也開心宣布抽出18名幸運粉絲，贈送她親自挑選、自己最喜歡的神秘禮物。日前謎底正式揭曉，她一口氣送出兩組，共18隻Crybaby，而且是「飛天小女警」系列，不只有絨毛款，也有糖膠版本，誠意滿滿的寵粉舉動，讓粉絲又驚又喜。

廣告 廣告

更讓人意外的是，這批Crybaby全都是她自己在網路上搶購而來，原本以為自己之前也有收到，最後才發現家裡並沒有，她也大方表示，「我自己一隻都沒有，但只要粉絲喜歡就值得。」而就在禮物公布的同時，〈外家〉MV點閱數再度傳來捷報，正式衝破200萬觀看次數，讓吳申梅眉開眼笑。她除了感謝樂迷一路相挺，也不忘告訴自己要更加努力，持續用音樂回饋大家的支持。

在〈外家〉宣傳告一段落後，吳申梅日前也與科技業高層老公 Eric 飛往日本，一方面陪伴老公前往東京開會，夫唱婦隨、常伴左右。另一方面，她也把握空檔前往東京銀座治裝，為接下來的新單曲與新作品添購行頭，工作節奏完全沒停，敬業態度十足。





更多FTNN新聞網報導

吳申梅再報喜！新作YouTube點閱破百萬 再登《穿越紅人Show》開唱

吳申梅平安夜也在工作！跨夜錄影不喊苦 秒飛泰國合體香港總裁尪

吳申梅邀男神演老公！「早欣賞對方多年」 敬業一口吞這玩意全場嚇傻

