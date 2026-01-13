吳申梅送18隻Crybaby 回饋粉絲

吳申梅送禮物回饋粉絲。

記者戴淑芳∕台北報導

吳申梅去年底推出新歌〈外家〉，MV上線後在元旦後破200萬點閱。為回饋粉絲，吳申梅宣布抽出18名幸運粉絲，贈送她親自挑選、自己最喜歡的神秘禮物，一口氣送出兩組、共18隻Crybaby，而且是「飛天小女警」系列，不只有絨毛款，也有糖膠版本。

這批Crybaby全都是吳申梅在網路上搶購而來，「我自己一隻都沒有，但只要粉絲喜歡就值得」，網友直呼「這才是真寵粉」。

在〈外家〉宣傳告一段落後，吳申梅日前也與科技業高層老公Eric飛往日本，一方面陪伴老公前往東京開會，另一方面也把握空檔前往銀座治裝，為接下來的新單曲與新作品添購行頭。

日本行她入住台場附近的飯店，意外看到人生第一次見到的自由女神像，「我其實還沒去過紐約，卻先在東京看到自由女神」，覺得既新鮮又開心。