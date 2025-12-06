吳申梅遠嫁香港三年「這句廣東話講最順」 自爆語言不通糗事

吳申梅10日將推出新單曲〈外家〉，意外發現她跟MV中扮演娘家母親的呂俍慧都是香港媳婦，當下關係更親近之外，而吳申梅的媽媽，瑪莉姐年紀不但和呂俍慧接近，本身也是她的戲迷，在片場兩人也開心拍大頭照，整個和樂融融。

吳申梅也笑說，呂俍慧最讓她佩服的一點，就是廣東話講得超級標準，讓自己覺得自慚形穢。呂俍慧則溫柔安慰她：「妳才嫁過去三年，有心學都不會慢。」她也分享曾經鬧過的語言糗事，某次在香港餐廳想向服務生要紙巾，結果遞過來的卻是一支湯匙，讓她當下愣住，但Eric在旁大笑不已，經他解釋才知道廣東話的湯匙叫「匙羹」，和「紙巾」發音類似，加上她的台灣口音，立刻讓店員誤會，讓吳申梅尷尬笑說：「真的超好笑，我講的粵語到底是在幫誰添亂？」

被問到最會講的廣東話是哪一句時，吳申梅笑說：「應該是『來杯黑咖啡』吧！」因為她常到老公 Eric 公司樓下等他下班，順便買杯黑咖啡，「唔該！一杯『齋啡』（黑咖啡）」這句話講到相當熟練。甚至曾被香港店員誤以為她是本地人，直接用一長串廣東話回她，讓她瞬間當機，「雖然不知道怎麼回，但還是覺得超開心，至少這一句被認證了！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導