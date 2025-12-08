吳申梅遠嫁香港三年曝心聲！ 最會講的廣東話是「這句」：開心被認證了
四季線上／陳軒泓 報導
吳申梅（10日）將推出 2025 壓軸單曲〈外家〉，近期搶先曝光她與在新歌MV中扮演娘家母親呂俍慧的劇照，吳申梅透露二人結緣於花蓮的慈善活動，相談甚歡之下，才發現原來彼此都是香港媳婦，關係因此更加親近，而吳申梅的媽媽年紀不但和呂俍慧接近，本身也是她的戲迷，在片場兩人也開心合照起來。
「外家」一詞是閩南人所稱的娘家，吳申梅〈外家〉不但唱給每位新嫁娘的娘家、也泛指每位遊子心心念念的故鄉和老家，值得一提的是，這首歌反映自己真實婚姻的生活寫照，她也親自參與詞曲創作，被視為是遠嫁香港三年的揪心之作，也成為吳申梅入行十年的里程碑作品。
吳申梅分享，呂俍慧最讓她佩服的一點，就是廣東話講得超級標準，讓自己覺得自慚形穢。呂俍慧則溫柔安慰她：「妳才嫁過去三年，有心學都不會慢。」吳申梅也透露，自己的粵語聽力大概能懂八成，但口說只有兩成，「在香港待久會突然變好，可是回台工作一陣子又會退步，一直在進退消長中。」
被問到最會講的廣東話是哪一句時，吳申梅笑說：「應該是『來杯黑咖啡』吧！」因為她常到老公 Eric 公司樓下等他下班，順便買杯黑咖啡，「唔該！一杯『齋啡』（黑咖啡）」這句話講到相當熟練。甚至曾被香港店員誤以為她是本地人，直接用一長串廣東話回她，讓她瞬間當機，「雖然不知道怎麼回，但還是覺得超開心，至少這一句被認證了！」
吳申梅朝聖江蕙演唱會 憶起過往「哭紅眼」曝二人12年前緣分
王識賢跨年夜開唱了！出道近40年感謝粉絲 驚喜預告「有別以往」的演出
胡瓜、徐乃麟節目同台開嗆！「王見王」意外翻車他嘆：沒臉待在電視圈
《超級冰冰Show》吳申梅美聲演出！節目精彩回顧
宮美樂獻聲新作《豆腐媽媽》主題曲！一日狂破20萬觀看 粉絲激讚：八點檔史上最炸突破
楊惠絜迎首場大型個唱！ 驚傳身體警訊「咳嗽止不住」 疑有肺腺癌急就醫
才否認在一起！ 郭忠祐、蔡家蓁突拋戀愛想法 鬆吐二人「最親關係」
