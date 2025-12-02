吳申梅遠嫁香港3年 與總裁尪吵到秒飛回台

吳申梅〈外家〉獻給遠在他鄉奮鬥的遊子以及嫁出去的女兒們。喜上梅梢娛樂提供



吳申梅成立「喜上梅梢」娛樂晉升CEO，12月10日推出的新歌〈外家〉道盡她遠嫁3的心事，原來剛嫁給香港旅遊科技業總裁老公Eric時，夫妻倆為了一個包裹起爭執，她還氣到直奔赤臘角機場飛回台找媽媽討拍。

爭執起因於一件包裹，當時夫妻倆一拆開發現內容完全不對，疑似是別人的訂單，吳申梅認為：「都拆開看、清點一下才知道有沒有錯啊！」但Eric堅持既然不是自己的東西就不應該拆，2人意見相左，當場起爭執。

爭到最後，Eric一氣之下說：「妳這麼想拆，那妳帶回台北拆好了。」吳申梅越想越氣直奔機場，雖然Eric立刻飛車趕往機場，但她已買好機票入關，完全來不及攔人。

其實吳申梅第一時間氣已經消了一半，但也意識到之所以那麼衝動，是因為真的太想念媽媽、太需要「外家」的力量，回到台灣後，她一股腦向母親訴苦，媽媽溫柔安撫：「這沒什麼好生氣的，休息一下，讓媽媽陪妳，氣消了就回香港吧！」融化了她的委屈。

也因此，吳申梅更明白外家是永遠不會拒絕她的地方，是只要哭著回去、永遠會被抱住的港口，而心急的Eric也立刻調整會議飛來台把她帶回香港，經過這次事件，2人反而更懂得磨合，感情更加升溫。

