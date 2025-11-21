吳申梅遭「百人突襲」險飆淚 老公還瞞著她預謀深夜限定

吳申梅21日在錄影棚內慶生。喜上梅梢娛樂提供

吳申梅昨（20日）過43歲生日，原以為只是到中視錄製《綜藝一級棒》，沒料到節目即將開錄前，主持人康康、許志豪竟突然端著蛋糕現身，全場近百名台前幕後工作人員齊唱生日快樂歌，錄影棚瞬間變成大型慶生會，讓她驚喜到差點落淚。

吳申梅感動表示：「從來沒有在這麼大的場合被大家突然慶生，真的很驚喜。」回想學生時代很懵懂，總覺得不曾擁有這種滿滿的幸福，如今在工作現場被團隊「捧在手心」，讓她直呼：「真的覺得很幸福。」

許三願惹笑全場

突襲慶生後，吳申梅現場許下3個生日願望。她剛說出第1願望，全場立刻笑翻：「希望大家都生意興隆、活動滿滿！」第2個願望則是《綜藝一級棒》能收視長紅、週週第一。至於第3個願望，她賣關子保留在心底，讓現場氣氛在笑聲中達到高潮。

吳申梅大讚《綜藝一級棒》錄影氣氛超好，也透露以往只要知道要唱跳就緊張到胃痛，如今在節目磨練下，「兵來將擋、水來土淹」，就算前一天錯過彩排，只要錄影當天跟舞蹈老師排練一次，就能穩穩站上舞台，直呼：「覺得自己進步很多，這些養分都是來自《一級棒》。」

老公深夜補辦驚喜

在正式生日前，吳申梅已經「一路吃蛋糕」。從上週南部工作開始，粉絲探班不停送蛋糕，一位約5、6歲的小男孩更特地跟媽媽說想聽吳申梅唱歌，得知她生日快到了，家長直接帶著「壽桃山」到現場為她祝壽。昨錄影從開棚一路錄到今日（21日）凌晨一點多，她拖著疲憊回家，沒想到老公已準備好蛋糕替她補上「深夜限定」專屬慶生。



