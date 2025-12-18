吳申梅邀男神演老公！「早欣賞對方多年」 敬業一口吞這玩意全場嚇傻

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

吳申梅最新單曲〈外家〉MV正式上線，吳申梅分享，外景拍攝當天的感覺「真的很像在自己家，而不是在拍MV。」那份熟悉與放鬆，讓她一走進場景就自然進入角色。MV 中，亮哲飾演吳申梅的老公角色，小倆口因生活摩擦鬧彆扭，吳申梅一氣之下回到娘家，情緒看似冷卻，卻也為後續的和解鋪下伏筆。亮哲在戲中選擇不正面爭辯，而是默默行動，私下與岳母溝通、取得娘家鑰匙，偷偷準備一桌燭光晚餐，等吳申梅回家那一刻，用行動把話說完。

吳申梅與亮哲一起拍攝新歌〈外家〉MV。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

談到這次在MV中與亮哲對戲，吳申梅毫不掩飾自己的欣賞之情，她透露，自己一直以來都很喜歡看亮哲的戲劇作品，從戲劇、主持《冒險王》，到舞台劇，尤其是李國修的經典作品《三人行不行》，每一次看完都忍不住佩服：「到底要怎麼又好笑又有深度？哥也太厲害了，怎麼每一次都可以抓到那個節奏？」她也坦言，自己其實一直很喜歡演戲，自從《阿爸的願望》之後，對戲劇始終有很深的情感。

吳申梅透露一直很欣賞亮哲。（圖／喜上梅梢提供）

原本以為這次拍攝〈外家〉MV、又要跟自己欣賞多年的演員合作，會緊張到不行，但真正到現場，吳申梅卻發現完全相反，「反而一到現場就不緊張了，很自然。」這次安排的劇情，其實就是把她平常和老公Eric相處的樣子，直接搬到鏡頭前，沒有刻意裝甜，也不是誇張戲碼，而是非常日常、非常生活感的互動。而整支MV最讓現場工作人員難忘的，則是那塊「傳說中的肥豬肉」，劇情中亮哲準備了一桌菜，其中一塊又油又肥、視覺效果極強的肥肉成為焦點。導演其實沒有要求她一定要真的吃下去，但吳申梅覺得，既然在演，就要把真實感做到最滿，因此當場一口咬下。

