吳申梅開唱尪台下力挺 陳孟賢搞笑要搬香港一起住

吳申梅3日再度登上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅3日再度登上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會，以細膩歌聲重現〈碎心戀〉、〈安平追想曲〉等經典名曲。這場演出由陳昭瑋主持，集結林孟宗、曾宥嘉等歌手輪番接力開唱，吳申梅與陳孟賢分別擔綱男女壓軸。現場氛圍宛如熟齡族的「野餐音樂祭」，吳申梅演唱多首膾炙人口的歌曲，讓全場粉絲如痴如醉。

除了演藝圈前輩鄭怡夫妻檔到場力挺吳申梅，吳申梅的香港夫婿Eric也低調現身欣賞太太演唱。身為科技旅遊業高層的他，全程在台下深情注視嬌妻。主持人陳昭瑋與陳孟賢現場更幽默與Eric互動，大秀英文並打趣要隨吳申梅搬到香港一起住，逗得全場大笑，也見證小倆口如膠似漆的好感情。

此外，吳申梅的新作〈外家〉以嫁作人妻的婚後心情為創作核心量身打造，推出後口碑持續發酵，深刻的情感共鳴讓口碑持續發酵，MV近期更在YouTube突破百萬點閱大關。吳申梅感性表示，這首歌是送給所有遠嫁女兒的禮物，能獲得大家的支持，對她而言是最好的新年禮物。

鄭怡到場力挺吳申梅，右為Eric。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

