吳申梅開唱帥尪應援「民歌天后」鄭怡大讚：唱得很穩

吳申梅（左起）、鄭怡、Eric合影。（喜上梅梢娛樂提供）

「金曲甜美女神」吳申梅（梅子）3日再登「穿越紅人Show」沉浸式懷舊演唱會舞台，「民歌天后」鄭怡二度偕同先生一同到場觀賞，親自力挺吳申梅，大讚她「唱得很穩」，肯定她在舞台上的現場實力與情感表現。

演唱會由陳昭賢擔任主持，吳申梅與陳孟賢則分別擔任男女壓軸演出，成為全場焦點。兩人自合唱〈愛的感覺〉便已大受好評，此次再度同場狂獲好評。陳昭賢與陳孟賢在台上狂開吳申梅老公Eric玩笑，「我們講台語 Eric 可能聽不懂，但我們也會講英文！」隨即改用英文隔空招呼，甚至打趣表示願意為了Eric一起搬去香港住，反問他「敢不敢？」幽默橋段引爆全場笑聲，讓整場演唱會在溫馨與歡笑中畫下難忘句點。

此外，吳申梅去年底推出新作〈外家〉，歌曲以嫁作人妻的婚後心情為創作核心量身打造，MV點閱數突破百萬，亮眼成績讓她感動不已。事實上，演唱會是忙碌的吳申梅與Eric兩人在在西螺休息站倒數跨年後，首度能夠坐下來、靜靜欣賞彼此的一次「精神交流」，兩人相愛相隨，羨煞旁人。

