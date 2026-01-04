吳申梅開唱香港總裁尪愛相隨 台下緊盯老婆「滿滿愛意」超閃

歌手吳申梅（Gigi）近期推出新歌〈外家〉，YouTube點閱數大破百萬，創下亮眼成績。而在繼去年5月後，吳申梅3日再度站上《穿越紅人Show》，香港老公Eric也低調現身力挺，在台下滿是愛意的眼神看著老婆演出，展現夫妻好感情。

吳申梅3日再度站上《穿越紅人Show》開唱。（圖／喜上梅梢娛樂 提供）

此次演唱會由陳昭瑋領銜開唱並主持，童星曾宥嘉、林孟宗、吳申梅及陳孟賢輪番登台。吳申梅與陳孟賢則分別擔任男女壓軸演出，成為全場焦點。回顧去年兩人合唱〈愛的感覺〉便已大受好評，此次再度接力唱，也讓粉絲格外期待。吳申梅當天帶來〈可憐戀花再會啦〉、〈碎心戀〉、〈安平追想曲〉等經典曲，令全場聽得如癡如醉。

童星曾宥嘉、林孟宗、吳申梅及陳孟賢輪番登台。（圖／喜上梅梢娛樂 提供）

值得一提的是，吳申梅的港籍丈夫Eric也低調現身力挺，當吳申梅在台上情深款款地唱著歌曲時，Eric在台下滿是愛意的眼神看著嬌妻演出。

有趣的是，陳昭瑋與陳孟賢這對百萬兄弟檔在台上妙語如珠之餘，也不忘cue Eric，讓 Eric頻頻起立揮手致意、笑容滿面回應。兩人更笑說：「我們講台語Eric可能聽不懂，但我們也會講英文！」隨即改用英文隔空招呼，甚至打趣表示願意一起搬去香港住，反問他：「敢不敢？」引全場笑聲不斷。

吳申梅（左）的港籍丈夫Eric也低調現身台下力挺。（圖／喜上梅梢娛樂 提供）

而演出當晚，「民歌天后」鄭怡二度偕同先生一同到場觀賞，親自力挺吳申梅。鄭怡聽完演出後，也給予高度評價，直誇吳申梅「唱得很穩！」

