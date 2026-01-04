吳申梅開唱 香港富尪現身「示愛」！宣示主權閃瞎眾人

吳申梅推出新歌〈外家〉大受好評。（喜上梅梢娛樂提供）





吳申梅推出新歌〈外家〉，在 YouTube點閱數大破百萬，亮眼成績讓她感動不已，昨（3 日）再度站上《穿越紅人Show》舞台，以溫柔細膩的歌聲，陪伴觀眾走進熟悉又動人的音樂時光。演出當晚，「民歌天后」鄭怡（Yvonne）二度偕同先生一同到場觀賞，親自力挺吳申梅。鄭怡聽完演出後，也給予高度評價。

吳申梅與曾宥嘉、林孟宗、陳孟賢、陳昭瑋接力演出。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅與曾宥嘉、林孟宗、陳孟賢、陳昭瑋接力演出。（喜上梅梢娛樂提供）

這場《穿越紅人Show》演唱會由陳昭瑋領銜開唱並主持，台語歌手、童星曾宥嘉、林孟宗、吳申梅、陳孟賢，以「流水席接力演出」的形式輪番登台，而吳申梅與陳孟賢則分別擔任男女壓軸演出，成為全場焦點。

廣告 廣告

吳申梅在去年底推出新作〈外家〉，歌曲以嫁作人妻的婚後心情為創作核心量身打造，在YouTube上突破百萬點閱，讓她直呼感謝大家的厚愛與支持。她也在昨日演唱會上分享喜訊，並宣布將於近日抽出12名幸運粉絲，贈送自己最喜歡的神秘禮物作為獎品，呼籲大家多到她的社群平台找到抽獎po文留言參加抽獎，展現滿滿寵粉心意。

吳申梅香港老公Eric現身力挺。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅香港老公Eric現身力挺。（喜上梅梢娛樂提供）

此外，吳申梅的香港夫婿Eric也低調現身力挺。Eric在科技旅遊業擔任高層，當晚愛相隨坐在席中觀賞演出，當吳申梅在台上情深款款地唱著歌曲時，Eric在台下滿是愛意的眼神看著嬌妻表演，如膠似漆的感情令人羨慕。

有趣的是，陳昭瑋與陳孟賢這對百萬兄弟檔在台上妙語如珠之餘，也不忘cue Eric互動，讓他頻頻起立揮手致意、笑容滿面回應。兩人更笑說：「我們講台語Eric可能聽不懂，但我們也會講英文！」隨即改用英文隔空招呼，甚至打趣表示願意一起搬去香港住，反問他「敢不敢？」幽默橋段引爆全場笑聲。

吳申梅與香港老公Eric及鄭怡合照。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅與香港老公Eric及鄭怡合照。（喜上梅梢娛樂提供）



【更多東森娛樂報導】

●吳申梅羞死！「香港餐廳鬧烏龍」 老公放聲大笑

●康康在家爆意外！「洗澡摔倒撞傷頭」最新傷勢曝光

●康康浴室摔倒見血！「頭撞門倒地20秒」：演藝圈差點失去巨星

