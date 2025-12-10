吳申梅靠這招收服香港總裁尪！他霸氣送200萬愛馬仕Kelly doll當生日禮物

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

吳申梅推出新歌〈外家〉，於今（10）日在台北舉行記者會，分享成立公司的原因，而日前剛過生日的她，開心提到，老公送了要價約200多萬的愛馬仕Kelly doll當作生日禮物。

吳申梅分享成立公司的原因。（圖／記者吳雨婕攝）

吳申梅近期成立新公司喜上梅梢娛樂，她透露成立公司的起因，是因為常常看到新聞報導看到照片提供單位看到自己的名字覺得有點尷尬，索性就成立了公司，而公司的金主除了香港總裁老公外，還有一位藏鏡人。與老公的感情極好的吳申梅，今天出席記者會，吳申梅上衣穿的是老公親自挑選的衣服，她甜蜜透露：「老公在香港逛街就會三不五時的幫我買衣服，那天去香港挑了一大堆，消費有點高。」

吳申梅先前提到與老公唯一一次最嚴重的爭吵，她一氣之下就買了機票從香港飛回台北，後來老公立刻跑到機場道歉，她笑說其實每一個人對一些事情都會有不同的想法，在家裡多多少少都會有爭執，還爆料老公有潔癖，讚賞道「他很會摺衣服，我不太會」，所以常常跟老公撒嬌要他以後都幫她摺衣服，她分享維繫夫妻感情的方法，就是發生爭執的時候不要悶在心裡，心情不好就要直接講出來，所以夫妻倆從未冷戰過。

吳申梅透露老公有潔癖。（圖／記者吳雨婕攝）

日前剛過43歲生日的吳申梅，被問到老公送了什麼生日禮物，她開心表示老公送了愛馬仕的Kelly doll，Kelly doll要價約200多萬，需要配貨才能買到。已經結婚3年的吳申梅，談到生子計畫，她提到：「現在我們的寶貝就是新歌跟公司，先衝一下事業，畢竟熬了13年，還沒有很大的成績。」她透露已經有凍卵了，之後就做試管。

