吳申梅馭夫赴日 緊盯科技業總裁老公並兼玩樂

吳申梅與科技業總裁老公 Eric 一同飛日本東京，陪伴出差、開會/喜上梅梢娛樂提供

「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）日前與科技業總裁老公 Eric 一同飛往日本東京，陪伴老公出差開會，夫唱婦隨、感情甜蜜。入住台場附近飯店的她，趁空檔走訪台場，意外看到人生第一次的自由女神像，笑說：「我還沒去過紐約，卻先在東京看到自由女神！」覺得新鮮又有趣。她更在台場摩天輪下方巧遇 ZEPP TOKYO，立刻聯想到新莊 ZEPP TAIPEI，也悄悄許下心願，希望有一天能站上 ZEPP 舞台開唱，與歌迷近距離相見歡。

廣告 廣告

吳申梅去年底推出全新單曲〈外家〉，以成為人妻後的真實心境為創作核心，親自參與詞曲量身打造，溫柔卻深刻的情感一推出便引發共鳴。歌曲MV上線後討論度持續升溫，先突破百萬點閱，並在元旦後正式衝破200萬次觀看，成績一路攀升，讓她喜上「梅」梢，也感性感謝歌迷一路支持。 為回饋粉絲厚愛，吳申梅日前宣布抽出18名幸運歌迷，送出她親自挑選的神秘禮物，謎底揭曉後驚喜連連。她一口氣送出兩組、共18隻 Crybaby「飛天小女警」系列公仔，包含絨毛款與糖膠版本，誠意滿滿。更讓粉絲感動的是，這批公仔全是她自己上網搶購，她笑說：「我自己一隻都沒有，但只要粉絲喜歡就值得。」被網友大讚是真正的寵粉代表。

行程再忙，美食也不能少，吳申梅此趟東京行三天內解鎖「牛舌三連發」，直呼能量補好補滿。隨著〈外家〉持續發燒、點閱數不斷攀升，她也已著手準備新單曲與即將推出的新唱片，將以更好的狀態迎接下一波音樂作品與舞台演出。