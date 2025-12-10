吳申梅驚喜宣布雙喜臨門迎2寶 老公浪漫送200萬愛馬仕包

吳申梅推出新單曲，10日舉辦造勢記者會。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅10日舉辦新單曲〈外家〉造勢記者會，邀來在〈外家〉MV中飾演老公的亮哲到場祝賀，亮哲則端上熱騰騰的麻油雞要替她補氣、滿血打歌，卻被工作人員笑虧，「這是月子餐？發催生令嗎？」吳申梅害羞喊，「我現在還沒要生」，並開心說最近才剛迎來2個寶貝，分別是她跟香港老公Eric攜手成立新公司「喜上梅梢娛樂」、新歌〈外家〉誕生。

被問及生子計畫，吳申梅坦言現階段還在衝刺事業，老公也不急著當爸爸，她早在4年前已凍卵18顆，「我熬了13年都還沒有很大的成績，希望等到在歌壇有一番成就後再解凍（卵子）當媽。」她日前歡慶43歲生日，老公浪漫送上愛馬仕「Kelly Doll」包包當生日禮物，粗估要價台幣200萬元，她說：「我其實不想Eric多破費，禮物是心意，但一碗他親手煲的湯會更打動我。」

吳申梅（左二）10日舉辦記者會，邀來媽媽（左起）及一起合作的亮哲、呂俍慧到場助陣。（喜上梅梢娛樂提供）

她在新歌〈外家〉一起參與作詞、作曲，唱出每位新嫁娘的娘家及遊子心心念念的故鄉心聲，同是她升格當CEO的第一首作品，笑說現在自己製作新歌的過程中，不斷爆預算、一路加碼，把成本加到近2倍，也想起當年恩師陳子鴻用心地替她打造多首夯曲，以前每張專輯背後的預算是越做越多，她說：「我終於懂子鴻老師的痛苦了。」

