吳申梅驚喜收百人慶生 感動到噙淚

吳申梅日前歡慶43歲生日，敬業的她，生日當天依舊在工作中度過，整天忙著錄製中視《綜藝一級棒》，沒想到錄製其中一集時，主持人康康、許志豪突然端出生日蛋糕，帶領全場近百名幕前、幕後工作人員齊唱生日快樂歌，讓吳申梅又驚又喜，感動到眼眶都紅了。

吳申梅感性說，從來沒有在這麼大的場合被意外慶生，連以前在學生時期也沒有收到這種大型慶生的驚喜，過去不曾擁有這樣的幸福，如今在工作現場被大家捧在手心，令她覺得很幸福，謝謝大家一路以來照顧。

她開心許下生日願望，「希望大家都生意興隆、活動滿滿、《綜藝一級棒》收視長紅、周周第一。」當天錄影到凌晨才收工，一回家看到老公Eric早已準備好蛋糕，替她補上專屬的深夜慶生，大方甜蜜放閃，並預告即將在12月10日發行新單曲。