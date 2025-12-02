吳申梅驚爆跟香港尪大吵架 氣到搭機返台「完全來不及攔人」

吳申梅2日預告即將推出新歌，分享新作籌備過程。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅迎來出道10周年，近來宣布成立「喜上梅梢娛樂」化身CEO，2日宣布將推出新歌〈外家〉，是閩南語所說的「娘家」，她唱出每位新嫁娘的娘家及遊子心心念念的故鄉心聲，更為她嫁給香港科技旅遊業高層的老公Eric的揪心之作。

吳申梅跟老公結婚3年感情甜蜜，談到「外家」的意義，她憶起剛嫁到香港不久，有次夫妻倆一起收到網購平台寄來的貨物，一拆開卻發現內容物完全不對，疑似收到別人的訂單，她直覺要把東西拆開看、清點一下才知道是否有誤，但老公則認為既然不是自己的東西，就不應該拆，雙方意見相左最後還起爭執，老公一氣之下說出：「妳這麼想拆，那你帶回台北拆好了。」

她在香港家中越想越氣，忍不住立刻買機票，直衝香港機場搭機返台，老公得知後隨即趕往機場，但等他到時，吳申梅已經入關，老公完全來不及攔人，她坦言當時的氣其實消了一半，但因為心裡太想念台灣的媽媽、太需要「外家」的力量，回到台灣後，她一股腦向母親訴苦，沒想到媽媽卻溫柔安撫，「這沒什麼好生氣的，休息一下，讓媽媽陪你，氣消了就回香港」，她也跟老公講開和好。

