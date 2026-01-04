吳申梅「外家」破百萬再登《穿越紅人Show》沉浸式開唱

記者周毓洵／臺北報導

吳申梅（Gigi）喜事連連，新歌「外家」音樂錄影帶在YouTube上線後短時間內突破百萬點閱，亮眼成績讓她直呼感動。昨（3）日她再度站上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會舞台，以溫柔細膩的歌聲，陪伴觀眾走進熟悉又動人的音樂時光。

這也是吳申梅繼去年5月後二度參演《穿越紅人Show》，此次演出更是壓軸登場，成為全場焦點。演唱會當晚，「民歌天后」鄭怡（Yvonne）特別與先生一同到場觀賞，親自力挺。聽完演出後，鄭怡不吝給予高度肯定，直誇吳申梅「唱得很穩」，也讓吳申梅備感鼓舞。

《穿越紅人Show》由陳昭賢主持，集結多位台語歌手，以「流水席接力演出」方式輪番上陣，氣氛宛如一場專為熟齡觀眾打造的懷舊音樂野餐。吳申梅與陳孟賢分別擔任男女壓軸，兩人過去合唱「愛的感覺」深獲好評，此次同場再聚，也讓粉絲格外期待。

近期推出新作「外家」的吳申梅，也在演唱會上向歌迷分享好消息。演唱會現場還出現甜蜜亮點，吳申梅的香港夫婿Eric低調坐在台下支持，專注看著愛妻在舞台上深情演唱。這也是繼跨年夜在西螺休息站倒數後，兩人首次能夠安靜坐下欣賞彼此的演出，台上台下眼神交流，感情甜到不行。

吳申梅再度登上《穿越紅人Show》5G 沉浸式演唱會舞台，以溫柔歌聲感動全場。（喜上梅梢娛樂提供）

「民歌天后」鄭怡（右）攜夫到場力挺，演後大讚吳申梅（左）現場實力穩健。（喜上梅梢娛樂提供）