吳申梅「外家」MV百萬點閱 出道十年代表作新里程

記者周毓洵／臺北報導

歌手吳申梅（Gigi）推出的全新單曲「外家」，MV上線短短兩週就在YouTube 突破百萬點閱，成績亮眼，讓她又驚又喜，直呼這是自己出道十年來的重要里程碑，也正式宣告「外家」成為人生與音樂路上的代表作之一。

吳申梅坦言，原本沒想到「外家」會引起這麼大的共鳴，歌曲推出後收到許多歌迷私訊分享自己的故事，讓她特別有感，「這首歌對我來說，不只是一首新歌，而是這十年走過的總結。」她也感性表示，「外家」是自己遠嫁香港、成為人妻三年來的心情縮影，從身分轉換到情感拉扯，全都寫進歌裡。

為了這首作品，吳申梅親自參與詞、曲創作，再度找回當年以「思念無罪」入圍金曲獎的黃金製作陣容陳東賢、余國光，以及編曲Terence Teo聯手打造，延續她最熟悉、也最動人的臺語抒情風格。她透露，配唱和拍MV時情緒多次湧上，一度感動到落淚，「很多畫面其實就是我自己的生活。」吳申梅「外家」MV邀請亮哲與呂俍慧參與演出，三人自然又真摯的互動，也被歌迷大讚「很有家的感覺」，成為點閱數快速成長的重要關鍵。

工作、生活兩頭燒的吳申梅，近期依舊行程滿檔。平安夜還在錄製中視《綜藝一級棒》，一路翻夜錄到聖誕節，隔天立刻飛往泰國與老公Eric會合，在曼谷補過聖誕節、好好放鬆。隨著「外家」MV 破百萬，老公也特地飛回臺灣陪她慶祝，兩人還一起到臺北小巨蛋欣賞李聖傑演唱會，被粉絲巧遇合影，甜蜜指數破表。

吳申梅全新單曲「外家」MV 上線兩週突破百萬點閱，成為出道十年的代表作。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅親自參與詞曲創作，將遠嫁香港、婚後三年的心情寫進作品中。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅（左）單曲「外家」MV與亮哲（右）共同演出，溫馨劇情引發共鳴。（喜上梅梢娛樂提供）