吳申梅〈外家〉MV 圓夢對戲亮哲

記者戴淑芳／台北報導

吳申梅最新單曲〈外家〉MV正式上線，曝光後迅速引發討論，在MV中與亮哲對戲，吳申梅毫不掩飾自己的欣賞之情。

〈外家〉MV中，亮哲飾演吳申梅的老公角色，小倆口因生活摩擦鬧彆扭，吳申梅一氣之下回到娘家。亮哲默默行動，私下與岳母溝通、取得娘家鑰匙，偷偷準備一桌燭光晚餐，等吳申梅回家那一刻，用行動把話說完。

談到與亮哲對戲，吳申梅透露，一直都很喜歡看亮哲的戲劇作品，從戲劇、主持《冒險王》，到舞台劇，尤其是李國修的經典作品《三人行不行》，每一次看完都忍不住佩服。

廣告 廣告

亮哲也分享，這次在〈外家〉MV中飾演吳申梅的老公角色，最重要的並不是戲劇張力，而是如何把夫妻之間那種「不好意思開口、卻又很想靠近」的情緒表現出來。

回顧整個〈外家〉MV的拍攝，吳申梅形容，最重要的不是技巧，而是那份被理解、被接住的感覺。透過齋藤良導演細膩的鏡頭語言，加上亮哲穩定而溫柔的對戲節奏，讓她在很多時候不是在「演」，而是在「活在那個片刻」，都是許多人生命中，可能真的會出現的小畫面。